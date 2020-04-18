انتشار الخدمات الأمنية على شواطئ الغردقة منعاً لتسلل المواطنين

كثفت أجهزة أمن البحر الأحمر، من التواجد الأمني على الشواطئ بمدن المحافظة وخاصة على شواطئ الغردقة تزامنا مع بدء احتفالات عيد شم النسيم وذلك لمتابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق الشواطئ ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره بالبلاد.

وأكد العقيد وليد مجدي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن البحر الأحمر في تصريح خاص لـ"الوطن"، اليوم السبت، على التواجد المكثف لرجال الشرطة ومضاعفة الخدمات الأمنية على الشواطئ وذلك منعاً لتسلل أي من المواطنين خلسة مشدداً على عدم السماح للمواطنين بخرق النظام وذلك في ضوء القرارات التي تتخذها الدولة تزامنا مع احتفالات شم النسيم و تطبيقا لقرار رئيس الوزراء بإغلاق الشواطئ.

كما طالبت محافظة البحر الأحمر مسؤولي الفنادق والمنتجعات السياحية بالالتزام بتعليمات قرار غلق الشواطئ وإيقاف الرحلات البحرية تزامنا إجازة شم النسيم كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.