خبير سياحي: إنشاء صندوق لدعم العاملين أجمل خبر في تاريخ السياحة

أعرب وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة الأسبق، عن سعادته بإعلان وزارة السياحة، دراسة إنشاء صندوق خاص لدعم العاملين بالشركات والمنشآت الفندقية، قائلا: "ده أجمل خبر حصل في تاريخ السياحة المصرية".

وأشار "البطوطي"، خلال اتصال هاتفي برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن هذا الصندوق سيوفر الضمانة والدخل للعاملين في القطاع، لو حدثت أي أزمة، أو في الطوارئ، لافتا إلى أن النقابة كانت تقدم تأمين صحي للعاملين ولكنه ضعيف، نظرا لأن سعر الاشتراك به ضعيف، وكانت الغالبية لا تشترك.

وأوضح، أن الدولة تعمل جاهدة لمساعدة القطاع السياحي، "الخبر رائع ودة فكر مستنير لأن لو حصلت أزمة تاني".

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء "صندوق السياحة والآثار"، ويُعمل بأحكام القانون الجديد في شأن صندوق السياحة والآثار، ويُلغي كل نص يخالف أحكامه، ونص مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق يُسمى "صندوق السياحة والآثار"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.