توريد 280 طن قمح من المزارعين في بني سويف

قال جمعة عبدالحفيظ رئيس قسم الحبوب بمديرية التموين في بني سويف، إن إجمالي كميات الأقماح التي جرى توريدها وفرزها بالشون والصوامع، حتى صباح اليوم بلغ 280 قمح، منذ انطلاق موسم التوريد في 15 أبريل الجاري.

وأكد جمعة انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، وأن هناك غرفة عمليات بالمديرية متصلة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بإشراف من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لمتابعة عمليات التوريد اولا بأول، وتسهيل المعوقات بتدخل مباشر.

من جانبه أكد وصفي عبدالله مدير مديرية التموين، أن هناك خطة معدة مسبقا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث جرى تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة رئيس قسم صيانة الحبوب، ومن ديوان عام المحافظة ضمت كل من مديري المتابعة والشؤون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية.

ويشار إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 130 ألف فدان، والمستهدف هذا الموسم توريده 200 ألف طن، حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعا تخزينيا بإجمالي طاقة استيعابية 230 ألف طن.