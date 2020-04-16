6 منافذ ثابتة لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة في بني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، إقامة 6 منافذ لبيع وتوفير الخضروات والفواكه للمواطنين بأسعار مخفضة، فى إطار خطة المحافظة لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، ومواجهة كافة صور الممارسات الاحتكارية وغلاء الأسعار، فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، وكذلك قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكدت المحافظة في بيان، أن مديرية التموين وبالتعاون مع الوحدات المحلية، خصصت 6 منافذ تغطي مراكز ومدن المحافظة، وهي منفذ أمام شركة عمر أفندي بميدان المديرية في مدينة بني سويف، وشارع الشباب بمدينة ببا، وطريق سمسطا الشنطور بمركز سمسطا، وشارع طراد النيل بمدينة الواسطى، وبجوار الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا، والنادي الرياضي بمدينة ناصر.

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بضرروة مراعاة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير المستمر لتلك المنافذ وتنظيم عملية دخول وخروج المواطنين وحركة الشراء والبيع تجنيا لأى زحام أو تكدس، مع استعمال الأكياس البلاستيكية في تعبئة المواد الغذائية من الخضار والفاكهة، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.