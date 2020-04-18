أطلقت اليوم وزارة السياحة والآثار مسابقة فنية لرسوم الأطفال احتفالا باليوم العالمي للتراث.

تهدف تلك المسابقة إلى تشجيع الأطفال من سن 6 إلى 12 سنة، على رفع الوعي الأثري والثقافي لديهم وتعريفهم بحضارة وثقافة بلادهم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الفنية لديهم وتنميتها.

وأوضحت د. رشا كمال مدير عام إدارة التنمية الثقافية بمكتب وزير السياحة والآثار، أن المسابقة تهدف أيضا إلى تشجيع الأطفال على البحث العلمي ومعرفة المواقع الأثرية المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي من خلال بحث مقدم لأحد تلك المواقع ثم رسمها.

ويتم إرسال تلك الأعمال والرسومات عبر الإيميل الخاص بالإدارة moa.cultutal.develop@gmail.com لتقييمها واختيار أفضلها ومنح جوائز لأفضل ثلاثة أعمال، كما ستنظم الوزارة معرضاً فنياً أونلاين لتلك الرسومات، من خلال المواقع الرسمية لها على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي