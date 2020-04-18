تسجيل أول حالة وفاة لسيدة فلسطينية بفيروس كورونا شرقي القدس

أعلنت مصادر طبية في القدس المحتلة، صباح اليوم السبت، عن تسجيل أول حالة وفاة في مدينة القدس، بفيروس "كورونا".

وأفادت المصادر، بأنّ الحالة هي لمسنة تبلغ من العمر (78 عامًا) تعيش في بلدة العيسوية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأكّدت المصادر أنَّ السيدة نوال أبوالحمص توفيت في مستشفى شعاريه تسيدق الإسرائيلي وهي تعاني من أمراض مزمنة.

وبَوفاة أبو الحمص يرتفع عدذ الوفيات في فلسطين إلى 3 وفيات بفيروس كورونا.

وأوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في العيسوية، أنَّ السيدة أعلن عن اصابتها بفيروس كورونا قبل 4 أيام، لافتًا أنَّها كانت تعاني من عدة أمراض سابقة "أزمة صدرية وضيق تنفس وأمراض بالقلب".

وأضاف أبو الحمص، أنَّ السيدة حولت إلى مستشفى تشعاري تصديق، حيث أعلن عن وفاتها فجر اليوم.

وأضاف أنَّ نجلها مصاب كذلك بالفيروس، وهو قيد الحجر الصحي داخل منزله في العيسوية.

وأضاف أبو الحمص، أن اثنين من أفراد عائلتها توجها لاستلامها من المستشفى ضمن إجراءات الوقاية اللازمة، وسيتم الصلاة عليها وموارتها الثرى في القرية حسب التعليمات والإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.