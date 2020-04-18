الشباب تعلن عن مسابقات رياضية جديدة ودعوة الشباب العربي للمشاركة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الالكترونية، عن تنظيم بطولات إقليمية عبر الإنترنت وفتح باب المشاركة لممارسي الرياضات الإلكترونية والتي عرضت الأكاديمية العربية للنقل البحري، فرع القاهرة، "أحد مؤسسات جامعة الدول العربية"، تقديم جوائزها للفائزين في لعبتي "موبايل ليجند"، و"فورتنايت"، برعاية ودعم من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي.

وفي هذا الصدد خاطب الاتحاد المصري نظيره في دولة الإمارات والمملكة السعودية، لدعوة لاعبي البلدين للمشاركة، ووضع نواة لبطولة عربية وسط ترحيب من أعضاء الاتحاد العربي للألعاب الإلكترونية برئاسة الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، وسط أجواء إيجابية للاستفادة من طاقات الشباب في أجواء الحظر المفروض والتزامهم للمنازل لمواجهة تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وفي نفس السياق ينظم الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بطولة "كورة جيت لفيفا20" بمشاركة نجوم كرة القدم المصرية، أحمد حسن كوكا، لاعب نادي أوليمبياكوس اليوناني ومنتخب مصر، وأحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي، يشارك في هذه البطولة 1024 لاعبا، ممن لهم تصنيف في اللعبة عالميا من المصريين.

يذكر أن الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، أكد على أن التعاون مع الأكاديمية العربية جاء نتيجة تنظيم بطولات سابقة بمقر الأكاديمية بالقاهرة وبالتعاون مع اتحاد الطلاب، متمنيا استمرار هذا التعاون مع مؤسسة تعليمية عربية عريقة ليتحول إلى بطولة عربية تضم الجامعات العربية بعد انتهاء المواجهة مع جائحة كورونا.