فض 5 أسواق بأبو المطامير والتزام المحال بقرار الغلق بمدن البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف واستمرار الحملات اليومية لتنفيذ كافة القرارات بشأن غلق المقاهي والكافتيريات والمحال العامة والتجارية وفض الأسواق والتجمعات بنطاق المحافظة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وشهدت مراكز المحافظة التزام من معظم المحال بالقرارات الاحترازية والغلق خلال المواعيد المقررة، وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، حملة لفض التجمعات والأسواق، حيث تم فض الأسواق بشارع الإسكندرية والمستشفى العام وميدان مسجد الشيخ خالد، كما تم فض سوقي الخوري البحري وكدوة بقرية زاوية صقر.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية بتفعيل كافة القرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا مع المتابعة المستمرة لالتزام المحال بتطبيقها للحد من انتشار الفيروس.