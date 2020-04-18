خبير: أفريقيا القارة الأكثر حظا في عدم انتشار فيروس كورونا بها

قال اللواء محمد عبدالواحد خبير الشؤون الأفريقية، إنَّ أفريقيا القارة الأكثر حظًا في عدم انتشار جائحة كورونا بها، حيث لم يتجاوز عدد المتوفين بالقارة عن 1000 شخص فقط، وبلغ عدد الإصابات 19 ألف شخص من إجمالي تعداد مليار و600 مليون نسمة بالقارة، وتعد الجزائر أكثر الدولة المسجلة إصابات بالقارة تليها مصر والمغرب وجنوب أفريقيا.

الجزائر أكثر الدول في عدد الإصابات.. تليها مصر والمغرب وجنوب أفريقيا.

وأضاف "عبدالواحد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "extra news"، أنَّ الإعلام الغربي تنازل أزمة فيروس كورونا في البداية بنوع من التهويل، وكان الخطاب السياسي مليئا بالتخويف والترهيب للشعوب بأن الجائحة ستنتشر في أفريقيا وليس لديها استعداد من الناحية الطبية للتعامل مع الفيروس، ولا سيما المستشفيات.

وأشار إلى أنَّ القارة الأفريقية بها أوبئة أكثر فتكا من كورونا، وتقضي على مئات الآلاف من البشر سنويا مثل الملايا والأنفلونزا العادية والإيدز، لافتا إلى أنَّ أفريقيا تعيش في أزمات صحية منذ عشرات السنوات وتتعامل مع هذه الأوبئة بشكل سريع، موضحًا أنَّ الإعلام الغربي كان مبالغ في تناول أزمة كورونا بينما الإعلام العربي استطاع احتواء المواطنين.

واستبعد "عبدالواحد" انتشار فيروس كورونا بشكل واسع في أفريقيا لعدد من العوامل منها المناخ وطبيعة وتكوين الشخص الأفريقي الذي لديه مناعة من الفيروسات والأمراض أكثر من الشخص الأوروبي، مبينًا أنَّ التوسع البنائي للقارة يجرى بشكل أفقي وليس رأسي أي وجود مسافات بين المنازل، إضافة إلى أن الوعي لدى المواطنين بالأوبئة مرتفع.