إعلامي صيني: دواء من الطب الصيني القديم يعالج التهاب فيروس كورونا

تحدث إعلامي صيني عن استخدام بعض الأدوية الجديدة لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وقال إنه جرى اكتشاف علاج فعال لفيروس كورنا من الطب الصيني التقليدي القديم، مؤكدا أنه أُثبت أن الدواء له دور بارز في إزالة الالتهاب الذي يسببه فيروس كورونا حسبما ذكر أحد كبار العلماء الصيننين، وأشار إلى أنه جرى إرسال 200 ألف علبه منه لإيطاليا والمجر وأنه يمكنه علاج المصابين في المرحلة الأولى.

وقال الإعلامي الصيني، خلال فيديو أرسله لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أمس، إن العلماء يذكرون أنه لا يوجد أدوية خاصة لعلاج فيروس كورونا المستجد، لكنه أشار إلى وجود بعض الأدوية التي لها دور في وقف انتشار الفيروس المستجد.

وأشار إلى أن هناك مصادر رسمية قالت إن دواء favipiravir تمت المصادقة على دخوله اليابان عام 2014 لعلاج فيروس الإنفلوانزا وله مساهمة لاحتواء جميع الفيروسات ويستخدم لعلاج فيروس "كوفيد 19"، مشددا على أن هذا الدواء يتم إنتاجه في الصين وتم تصديره لبعض دول أوربا.