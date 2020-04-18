ضبط شاب متهم بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج في القاهرة

تمكنت مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، من ضبط شاب لقيامه بسرقة سيارة بأسلوب "كسر الزجاج"، وإعادة المسروقات، بمنطقة البساتين.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من مدير شركة للمقاولات، بأنه عقب قيامه بترك السيارة قيادته بدائرة القسم ولدى عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة حقيبة يد بداخلها "18 ألف جنيه، وبعض الأوراق الخاصة" من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، توصلت المباحث إلى أن مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية مسجلة، وضبط عند استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزته فرد خرطوش، وةكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 15 جراما.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر الزجاج"، وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد التعاطي، واتخذت الإجراءات القانونية.