عمدة موسكو: وباء كورونا في بلادنا لا يتطور نحو الأسوأ

قال عمدة العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين، إنَّه رغم ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في موسكو، إلا أن هذا الارتفاع ليس كبيرا ولا يتطور نحو السيناريو الأسوأ.

وأضاف "سوبيانين"، في تصريح صحفي، أنَّ معدل الإصابات في العاصمة موسكو في تزايد، ولكن ليس بشكل كبير وبعيدا عن السيناريو الأسوأ مثلما نراه في نيويورك، التي تشبه إلى حد كبير موسكو من حيث حجم السكان وتركيبتهم.

يُذكر أنَّ المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" أعلن اليوم تسجيل 4 آلاف و785 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 36 ألفًا و793 حالة.

وسجلت موسكو 2649 إصابة من إجمالي حصيلة الإصابات اليوم.

وتعد العاصمة موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس "كورونا" في روسيا، حيث تجاوز عدد المصابين بالفيروس فيها 20 ألف شخص حتى الآن.