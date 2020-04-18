وفاة مصري طبيعيا فى السعودية.. والقوى العاملة تتابع مستحقاته

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، يتابع مستحقات المواطن المصري المتوفي طبيعيا، محمد جمال ابراهيم الرصد، فضلا عن إجراءات الدفن، وتقديم التعازي باسمه لأسرة المتوفي.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير بمجرد علمه بوفاة المواطن المصري محمد جمال ابراهيم الرصد ،إثر تعرضه لهبوط في الدورة الدموية ،كلف مكتب التمثيل العمالي بمتابعة مستحقاته.

وبالمتابعة مع المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي، أشار إلي أن المتوفي من محافظة البحيرة مدينة دمنهور ويبلغ من العمر 29 عاما وتوفي إثر تعرضه لهبوط في الدورة الدموية وكان- رحمة الله - عليه يعمل مدرس لغة انجليزيه بمدرسة الابتكارية التابعة لشركة المدارس المتقدمة بالرياض، وتم متابعة الانتهاء من إجراءات الدفن مع الشئون القنصلية بالسفارة، واقيمت صلاة الجنازة، وتم الدفن بمقابر النسيم بالرياض، لتعذر عودة الجثمان إلى مصر نظرا لتوقف رحلات الطيران وتم تقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة الفقيد نيابة عن وزير القوى العاملة.

وسوف يقوم المستشار العمالي بمتابعه مستحقاته أول بأول مع أسرة المتوفي بعد إرسال إعلام الوراثة فور انتهاء فترة الحظر وعودة الدوائر والمؤسسات الحكومية بالمملكة.