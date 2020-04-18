توزيع ألف كرتونة مواد غذائية وحقيبة وقائية على عمال النظافة بقنا

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن مؤسسة صناع الخير للتنمية سوف توزع 1054 كرتونة مواد غذائية وحقيبة مستلزمات وقائية على عمال النظافة (527 كرتونة ، 527 حقيبة)، وذلك في إطار مبادرة "حماية" التي أطلقتها المؤسسة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال معاينته لكراتين الأغذية وحقائب المستلزمات أمام ديوان عام المحافظة بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والأستاذ كمال شلبي سكرتير عام المحافظة، والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد، والأستاذ حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وقدم الداودي شكره لمسؤولي مؤسسة صناع الخير وكافة مؤسسات المجتمع المدني التي ساهمت في تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجا في ظل تداعيات ازمة كورونا المستجد، لافتا إلى أن هذه الكراتين والحقائب تمثل دفعة أولى سوف تتبعها دفعات أخرى سيجرى توزيعها على عمال النظافة بمختلف مراكز المحافظة.

من جانبة ذكر الأستاذ حسين الباز، أنه سيجرى أيضا توزيع 1050 كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بمراكز أبوتشت ودشنا وقنا وقوص، إلى جانب تكفلها بصرف مبلغ 500 جنيه لمدة 3 أشهر لعدد 717 مواطن من العمالة الغير منتظمة بنفس المراكز، وذلك بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة لافتا الى انه حتى الآن تم توزيع 43 ألف كرتونة على الأسر الأكثر احتياجا بجميع مراكز المحافظة وذلك بالتعاون والتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني العاملة بقنا.