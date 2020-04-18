رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال رفع كفاءة مستشفى الطلبة

تفقد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لمبنى مستشفى الطلبة الجاري تنفيذها، وذلك لتخصيصها كمستشفى عزل إضافي بجانب مستشفى الراجحي الجامعي التي جرى تجهيزها لعزل لمصابي فيروس كورونا المستجد من أبناء الجامعة ومن أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

رافق الجمال خلال الجولة الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور عصام عزت نائب مدير المستشفى الجامعة لشؤون الاستقبال العام والدكتور مصطفى أبو العلا نائب مدير مستشفى الطلبة.

ووجه رئيس جامعة أسيوط، بسرعة إنهاء الأعمال لافتا إلى أنه جارى الإعداد لتسخير إمكانيات مستشفى الطلبة ضمن الخطة الاحترازية للجامعة في مواجهة كوفيد 19، حيث من المقرر تخصيصها كمستشفى عزل للحالات المشتبه في إصابتها لحين الانتهاء من الفحوصات والمسوحات الطبية الكاشفة عن الفيروس أو لمقرات لعزل الطلاب المصابين بالفيروس، موضحا أن المستشفى تضم 4 طوابق وتبلغ عدد الغرف في كل طابق نحو 12 غرفة وتضم أحدث التجهيزات والمعدات الطبية إلى جانب وحدة متخصصة للغسيل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي من أعضاء هيئة التدريس وكذلك أبناء الجامعة من الطلاب.