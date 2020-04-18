 الدنمارك تمدد الحظر على التجمعات العامة لمواجهة كورونا

مددت الدنمارك حظراً استمر على مدى شهر على التجمعات التي تضم أكثر من 10 أشخاص حتى 11 مايو المقبل، في إطار إجراءات تهدف إلى التعامل مع تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكان من المفترض أن ينقضي الحظر الذي طبق في 17 مارس الماضي، وأمرت وزارة الصحة الدنماركية بتمديد الحظر أمس الجمعة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأعلنت الحكومة الدنماركية، أمس الجمعة، نيتها اتخاذ خطوة جديدة في سبيل التخلي عن نظام الإغلاق العام المفروض؛ لردع تفشي كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكدت الحكومة الدنماركية، أنها ستسمح، اعتبارا من بعد غد الاثنين، لبعض المشروعات الصغيرة في مجال المال والأعمال، مثل صالونات الحلاقة والتجميل ومدارس القيادة، بإعادة فتح أبوابها.

وحتى أمس الجمعة، سجلت الدنمارك 336 حالة وفاة بسبب مرض "كوفيد - 19"، فيما سجلت 7 آلاف و73حالة إصابة.