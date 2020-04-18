تاج الدين: أي لقاح لعلاج كورونا سيحتاج لتجارب تستغرق 9 أشهر على الأقل

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إن الوصول إلى لقاح لعلاج فيروس كورونا، يحتاج لتجارب تستغرق من 9 أشهر إلى عام، وهو ما أعلنته أيضا منظمة الصحة العالمية.

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر 2"، ويقدمه الإعلامي هشام العاصي، أن تصنيع لقاح ضد كورونا يحتاج إلى إجراء تجارب معملية ثم حيوانية ثم إكلينكية على الإنسان، وعند التأكد من أمان العقار يبدأ التصنيع، مؤكدا أنه لا يوجد دواء أو لقاح ضد فيروس كورونا حتى هذه اللحظة.

وتابع: "الآلة العلمية المصرية والطبية رفيعة المستوى وتعمل في هذا الاتجاه كل يوم، ونتابع ما يحدث والأدوية اللي بتتاخد، والهيدروكلوريك ده دواء موجود في مصر وهو علاج للملايا واستخدم في أمراض مناعية أخرى، وموضوع ضمن بروتوكولات العلاج التي تعطى للمرضى في مصر".