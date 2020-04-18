رئيس وزراء المغرب: أمامنا مشوار طويل في مواجهة كورونا

قال رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني، إنه رغم الأشواط المهمة التي قطعها المغرب في مواجهة تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلا أن المشوار ما زال طويلا، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضح العثماني، خلال جلسة حكومية، امس الجمعة، أن المغرب ما زال يسجل إصابات بأعداد متزايدة يوميا، وأن عددا من المواطنين يوجدون في العناية المركزة، داعيا إلى تضافر الجهود واتخاذ المزيد من الاحتياطات.

ونقلت وسائل إعلام مغربية عن مصدر رسمي أن المجلس الحكومي، الذي انعقد أمس الجمعة، بحث مسألة حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19".

وأكد المصدر الحكومي، أن وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، اقترح تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب لفترة جديدة بعد نهاية الفترة الحالية يوم الإثنين المقبل، دون أن يتم الحسم من طرف الحكومة في الموضوع.

ورجح المصدر الحكومي أن يتم التمديد لحوالي أربعة أسابيع أخرى، مؤكدا أن التوجه العام لدى الحكومة هو تمديد حالة الطوارئ، وذلك ضمن الإجراءات التي اعتمدها المغرب لمحاصرة انتشار فيروس كورونا.

وسجلت المغرب 106 إصابات جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى ألفين و670 حالة مصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 137 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وقالت وزارة الصحة المغربية، اليوم، إنَّ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 298 شخصاً.