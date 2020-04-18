العاملون بشركة "دايس" يشكون خفض رواتبهم 50%: "قالوا لنا مفيش تصدير"

شكا العاملون بشركة "دايس" للملابس الداخلية، من قيام إدارة الشركة بتخفيض رواتبهم لأقل من النصف خلال شهر مارس الماضي، بالمخالفة لتوصيات رئيس الجمهورية بعدم تخفيض رواتب العاملين بالقطاع الخاص في تلك الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها العمالة.

وأضاف العاملون في شكواهم التي أرسلوها لـ"الوطن"، أنهم عملوا طوال الشهر الماضي، بكامل الطاقة العددية لهم، إلا أنهم فوجئوا بحصولهم على أساسي المرتب فقط، رغم أنهم حققوا إنتاجية تزيد عن المطلوب منهم خلال الأيام الطبيعية.

وأوضح العاملون أنهم اعترضوا على تقاضي تلك الرواتب، إلا أن إدارة الشركة قالت لهم "ده اللي عندنا، واضربوا دماغكم في الحيط، مفيش تصدير حاليا"، على حد وصف العمال.

ولفت العاملون بالشركة، إلى أنهم رفضوا مغادرة أعمالهم، ومستمرون في أداء عملهم، إلا أنهم يتوجهون باستغاثة لرئيس الجمهورية، ولوزير القوى العاملة، للحصول على مستحقاتهم، خاصة أن جميعهم يعول أسرا كبيرة ولا يوجد لهم أي مصدر رزق آخر.