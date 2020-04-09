"يونيفرسال": لا تخفيض رواتب ولا تسريح لعامل.. وخصومات لـ"الجيش الأبيض"

قال يسري قطب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات يونيفرسال، إن المجموعة لن تتخلى عن أي من العاملين لديها، أو تقدم على خفض رواتبهم.

وأشاد "قطب" بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي شدد خلالها على ضرورة الحفاظ على حقوق العمال وعدم المساس بها.

وأضاف في بيان اليوم أن "العمال أمانة في أعناقنا ولن نتخلى عنهم.. ومجموعة شركاتنا تقف إلى جوار العاملين بها، وعددهم نحو 10 آلاف مهندس وفني وموظف وعامل ولم ولن يتم تخفيض الرواتب، أو الاستغناء عن أيٍ منهم، في تلك الظروف".

وأشار قطب إلى أن إدارة مجموعة شركات يونيفرسال قررت في شهر مارس الماضي تزامنًا مع بدء أزمة تفشي فيروس كورونا، زيادة مرتبات العاملين والتي كان لها أثر طيب في تحسين مستوى المعيشة لديهم خلال هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، مؤكدا على تمسك إدارة يونيفرسال بكل عامل.

وتابع: يجب أن يعترف كل رجل أعمال أنه لم ينجح بمفرده وإنما تحقق له النجاح بفضل مجموعة العاملين بشركاته بداية من أصغر عامل لأكبر موظف.

وفي سياق متصل، أعلنت المجموعة عن مشاركتها ودعمها لمبادرة "ادعم الجيش الأبيض"، تقديرًا لدور الأطباء وهيئات التمريض بمستشفيات الحجر الصحي في مختلف محافظات الجمهورية، في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، والإجراءات الخاصة التي يتبعها الأطباء وهيئات التمريض ومقدمي الخدمات الصحية لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وخصصت يوينفرسال من خلال هذه المبادرة قسائم شراء للأطباء وهيئات التمريض وذلك بمنحهم خصم على منتجات المجموعة.

جدير بالذكر أن مجموعة يونيفرسال إحدى الشركات الوطنية التي تأسست برأسمال مليار جنيه وتستثمر ما يزيد عن 6 مليارات جنيه بالسوق المصرية، منذ بدء عملها فى 1984؛ كما تواصل ضخها لاستثمارات جديدة في إطار خططها التوسعية، كما تصدر منتجاتها إلى أكثر من 80 دولة وتمتلك شبكة أفرع للتوزيع بعدد من الدول وأبرزها: "أستراليا، السنغال، إنجلترا، إيطاليا، روسيا"، الأمر الذي ساهم في استخدام منتجاتها بداخل 10 ملايين منزل حول العالم.