محافظ الإسماعيلية يقرر وقف حركة جميع وسائل النقل بداية من مساء الغد

قرر اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، وقف حركة النقل الداخلي والجماعي من المحافظة وإليها، اعتبارا من مساء غد الأحد وحتى صباح الثلاثاء 21 أبريل، وتوقف المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وجميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية، وجميع الحدائق العامة والمنتزهات والشواطئ بنطاق المحافظة ويمنع دخول أي مواطن إليها في ذلك اليوم.

وأوضح المحافظ في تصريحات صحفية، أن هذه الإجراءات التي جرى اتخاذها بناء على قرار رئيس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا والحد من التجمعات وخاصة في احتفالات شم النسيم والتي جرى إلغائها، ومن بين الإجراءات، توقف حركة جميع المراكب السياحية واللانشات وما يماثلها بكافة المجاري المائية بنطاق المحافظة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار ولحین إشعار أخر، ويستمر حظر وجود أي تجمعات من أي نوع بأي مكان بنطاق المحافظة في أي وقت من الأوقات سواء نهارا أو ليلا وفي حالة حدوث أي تجمع يجرى فضه.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والإحياء والحدائق غير المحاطة بالأسوار، غمرها بالمياه بشكل مستمر لمنع حدوث تجمع به.

وأضاف المحافظ أنه يستمرالعمل بالكتب الدورية والتعليمات والقرارات السابق ورودها بشأن تطبيق أحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء، في إطار تطبيق خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.