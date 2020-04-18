رئيس "خطة البرلمان": أصدقائي بأمريكا أمل حياتهم يعيشوا في مصر

أكد النائب حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن العالم بعد فيروس كورونا سيكون مختلفا في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، عما قبله، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لمواجهة أزمة ذلك الوفاء، والتعامل مع تداعياته.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى البرلمان، لمواجهة تداعيات كورونا، بحضور وزير المالية.

وقال "عيسى" خلال الاجتماع: "أصدقائي في أمريكا بيقولوا أمل حياتنا ناخد الطيارة ونقعد في مصر"، مضيفًا: "علينا أن نحول التحديات الحالية إلى فرص، لأنه من المتوقع حدوث تغيرات جذرية، وطريقة تعامل الحكومة مع الظرف الحالي يمكننا تطبيقها في موضوعات وقضايا أخرى، وهناك أصدقاء وخبراء أجانب أكدوا لي إن مصر تدير الأزمة بطريقة مختلفة عن أوروبا".