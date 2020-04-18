خطة البرلمان توافق على اعتماد إضافي للموازنة بقيمة 10 مليارات جنيه

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى وحضور محمد معيط وزير المالية على اعتماد اضافي بقيمة 10 مليار جنيه من موازنة العام الحالي لمواجهة تداعيات ازمة كورونا و اكد محمد معيط، وزير المالية انه لولا الظروف التي تمر بها مصر وتداعيات جائحة كورونا ما تقدم الى البرلمان بطلب اعتماد اضافي للموازنة العامة بقيمة ١٠ مليار جنيه جاء ذلك خلال تقدم الحكومة باعتماد اضافي للموازنة بقيمة ١٠ مليار جنيه للموازنة الحالية للسنة المالية 2019/2020 والذي تم واكد الوزير خلال كلمته باللجنة ان الهدف من ذلك لدفع عجلة الانتاج ومساعدة الفئات التي تأثرا باللازمة ومنها فئات العمالة الموسمية واضاف وزير المالية ان الدولة والرئيس والحكومة اعلنوا التزام الدولة بمواجهه تداعيات كورونا وخصص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية الازمة ١٠٠ مليار من الموازنة العامة للدولة لمواجهة تداعيات كورنا وتابع معيط قائلا :"الرئيس سألني تقدر توفر ١٠٠ مليار جنيه من احتياطيات الموازنة وقلت للرئيس نعم اقدر وتم توفير المبلغ بالفعل من احتياطيات ابواب الموازنة واضاف الوزير ان الازمة تحمل الدولة اعباء جديدة منها طلب من الحكومة توفير مبلغ 4 مليار لشراء قمح رغم انه ليس موعد شراء القمح ، ولكن لا نعرف ما ذا يحدث غدا وبالفعل توفير المبالغ وهو امر مهم ولا يمكن في ظل هذه الظروف ان احسب اثر ذلك في عجز الموازنة وتابع الوزير :" الوزير ان الاقتصاد المصري رغم الأزمة اثبت قوته وخاصة في التصنيفات الدولية فتصنيف البنك الدولي لمصر ثابت رغم الظروف حيث كانت مصر الدولة الوحيدة التي احتفظت بمعدل نمو مرتفع في تصنيف البنك الدولي وذلك بسبب الادارة الرشيدة وقال الوزير :" طلبنا اعتماد اضافي حتى لا نكون خالفنا قانون الموازنة العامة والدولة ممثلة في الرئيس اعلنت التزامها بصرف مبلغ العمالة الموسمية وهناك تبرعات من رجال اعمال وبنوك ولكن قيادة الدولة والرئيس ملتزمون بالتعامل مع اثار الأزمة ونسعى انه بمجرد نهاية الازمة يعود الاقتصاد بسرعة وشدد الوزير على ان التقديرات الدولية رغم الازمة التي اثرت على كل الاقتصاديات وضعت مصر في تصنيف متقد حتى في معدلات النمو فالدولة الوحيدة التي رشحتها باستمرار معدل نمو كبير هي مصر واكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة مجلس انه عقب انتهاء ازمة جائحة كورنا ستكون هناك تغيرات جذرية اقتصادية وسياسية ولابد ان نكون مستعدين لتأخذ مصر مكانها بين دول العالم وستكون هناك متغيرات كبيرة ومصر نجحت في مواجهة الزمة حتى الان بما يحافظ على الاقتصاد المصري وصحة وارواح المصريين