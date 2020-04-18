عبدالغفار: تقديم أبحاث الجامعات 31 مايو وإعلان تفاصيلها 7 من الشهر نفسه

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن استمرار الدراسة بنظام التعليم عن بعد ينتهي يوم 30/4، وبعدها تبدأ الكليات تعد نفسها من أجل وضع الضوابط الخاصة بالرسائل البحثية، ولكن المناهج الدراسية تنتهي يوم 30/4.

وشرح عبدالغفار، أنه في حال عدم قبول الرسالة البحثية ونجاح الطالب في الامتحان الإلكتروني يحق للطالب بعد رفض بحثه أو مشروعه البحثي أو سقوطه في الامتحانات الإلكترونية، أن يعيدها مرة أخرى أو امتحانه إلكترونيا مرة أخرى ولكن لمرة واحدة فقط، لافتا إلى أنه إذا لم ينجح في الإعادة في البحث أو النجاح في الاختبار الإلكتروني، سيجري تطبيق قانون تنظيم الجامعات ويعتبر راسباً.

ولفت عبدالغفار، خلال فيديو نشرته وزارة التعليم العالي على فيس بوك: "تلتزم الجامعات بإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالرسائل البحثية وتقييم الرسائل وإعلان التفاصيل تكون بموعد أقصاه الخميس 7/5/2020، وتبدأ تسليم الرسائل بعد 3 أسابيع بعد هذا التاريخ، وخلال هذه الفترة يتدرب الطلاب في الأبحاث على كافة المواد، ويبدأ التقديم يوم 31/5/2020، وتبدأ أعمال الكنترول الداخلية.