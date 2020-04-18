"الحياة": إعلانات المسلسلات نتسلمها من شركات الإنتاج ولا نتدخل فيها

تداولت بعض وسائل الإعلام بيانا منسوبا للفنان خالد النبوي بشأن مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي يذاع على قناة الحياة في رمضان، وجاء فى جزء منه إشارة إلى الدعاية الخاصة بالمسلسل.

وعقب حازم شفيق رئيس قناة الحياة على البيان قائلا: "نعتز بوجود الفنان خالد النبوي على شاشة الحياة في رمضان هذا العام، ونود أن نوضح أن كل المواد الدعائية التي نذيعها أو ننشرها أو تظهر في الشوارع و الخاصة بكل المسلسلات نتسلمها من شركات الإنتاج معتمدة منهم للاستخدام، ولا نحدد حجم أو مكان الصور فهذا شأنهم في تعاقداتهم مع النجوم وبالنسبة لمسلسل (لما كنا صغيرين) فقد جرىاستلام المواد المعتمدة من شركة (آرت ميكرز) والتي يرأسها المنتج أحمد عبدالعاطي".

وأشار إلى أن مشاهد قناة الحياة تنتظره وجبة رمضانية جميلة جرى اختيارها بعناية، متمنيا رمضانا كريما على كل المشاهدين.