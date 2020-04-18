عبدالغفار يوضح موقف طلاب البكالوريوس والليسانس من قرارات الأعلى للجامعات؟

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الكليات العملية التي تسلتزم الاختبارات العملية تستكمل الفترات المقررة للتدريبات بعد الانتهاء من فترة تعليق الدراسة، "تفتح الجامعات مرة أخرى وينزل الطالب للتمرين العملي ويتم اختباره عمليا ومش هنقدر نحاسب الطالب على هذه الفترة ولكن كل الدرجات المقررة لتلك الامتحانات تستبعد من الدرجات التراكمية ولكن يعتبر الطالب ناجح أو راسب فقط لاستكمال المناهج التطبيقية للطلاب".

ولفت عبدالغفار خلال فيديو نشرته وزارة التعليم العالي على فيس بوك: الطلاب الوافدين، ممن تمنعهم ظروف الطيران سيتم اختبارهم وتدريبهم فور عودة الطيران وعودتهم".

وشرح عبدالغفار أن امتحانات الترم الدراسي الأول محسوبة بالدرجات التراكمية، كاشفا أن الفرق النهائية سواء البكاريوس أو الليسانس، لها خصوصية كبيرة "مش هيبقى في فرصة لتعويضهم زي سنوات النقل وهيتخرج ويطلع لسوق العمل، ومفيش فرصة غير يمتحن ويكمل لأنه مينفعش يكون في حتة في درجاته ناقصة ومش موجودة، ولذلك تؤجل امتحانتهم لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة بقرار من الدولة سيعودوا للتدريبات العملية والامتحانات".

وشدد عبدالغفار: "امتحانات السنوات النهائية قائمة، شريطة انتهاء فترة تعليق الدراسة.. لابد من استيفائهم لكل متطلبات التخرج اللازمة، وتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية للدولة لتذليل أي عوائق أمام هؤلاء الطلاب بسبب تأخير موعد تخرجهم".