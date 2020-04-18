علي ربيع عن مسلسل "عمر ودياب": "أصعب ظروف اشتغلت فيها"

نشر الفنان على ربيع، بوستر دعائي جديد لمسلسله "عمر ودياب" عبر حسابه الشخصي "انستجرام"، والمقرر عرضه فى شهر رمضان 2020 .

وعلق "ربيع"، قائلا:" إن شاء الله 5 أيام ونتفرج على مسلسل "عمر و دياب"، أوعدكم بحاجة قوية تبسطكم في أصعب ظروف اشتغلت فيها، بس جمهور مصر والوطن العربي أهالينا وشعبنا لازم يفرح ويضحك وينسى الهم، انتظرونا في رمضان".

وتدور أحداث المسلسل في حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين في إمضاء إيصالات أمانة ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقع فيه بطلا المسلسل.