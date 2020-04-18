لو هتاكل رنجة وفسيخ.. أشياء لابد من توافرها في وجبة شم النسيم

عادة توارثها المصريون منذ القدم بحلول موعد عيد الربيع في النصف الأخير من شهر أبريل من كل عام، حيث يحتفل المصريون بشم النسيم، بتهافتهم على شراء الأسماك المملحة وتناولها في ذلك اليوم.

وتفترش المحلات والأسواق بالأسماك المملحة، والتي يتهافت المواطنون على شراهئا، فهي تعد الوجبة الرسمية للاحتفال بتلك المناسبة، وفي هذا العام جاءت جائحة فيروس كورونا لتبث في نفوس المواطنين الخوف والقلق من تناول تلك الوجبة، تستعرض "الوطن" عدد من الأشياء الواجب توافرها في وجبة شم النسيم:

- من الضرروري وضع الأسماك في ليمون وخل وزيت وتركها ليلة كاملة.

- عند تناولها يجب عصر الليمون على الوجبة بالكامل، لأنه وبالإضافة إلى طعمه اللذيذ فهو يقتل البكتيريا.

- لا ينصح بتناول الرنجة أو الفسيخ على العشاء أو الإفطار.

- تناول كميات كبيرة من الخس والبصل الأخضر والجرجير والترمس حيث يوجد بها الفيتامينات والمعادن التي تقلل من مخاطر الإصابة بالتسمم.

- ضرورة تناول الفاكهة بعد تناول الفسيخ والرنجة، لتقوية المناعة وإمداد الجسم بالماء، كالبرتقال، والخوخ، والبرقوق، واليوسفي، والتفاح .

- ضرورة غسل الخضروات جيدا بماء جار، ونقعها في ماء بخل وليمون لمدة ربع ساعة.

- يجب شي الرنجة جيدا لأن عملية الشواء تقتل البكتريا.

- تناول مشروبات صحية من الأعشاب مثل الشاي الأخضر والقرفة والقرنفل.

- تناول الماء للتخفيف على الكبد ومساعدته في التعامل مع كل هذه الكمية من الملح في الجسم بعد تناول وجبة شم النسيم وتجنب تناول المياه الغازية بكثرة.

- في حالة ظهور أعراض مثل الإسهال أو الشعور بضيق في التنفس أو شلل في إحدى العضلات، لا بد من الذهاب للطبيب فورا.