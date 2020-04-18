بث مباشر.. قداس عيد القيامة المجيد للكنيسة الكاثوليكية في مصر

يترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية في مصر، قداس عيد القيامة، بالكلية الإكليريكية بالمعادي، فيما يترأس مطارنة وكهنة الكنيسة قداسات العيد في كنائسهم التي فتحت أبوابها بدون حضور شعبي.

ومن المقرر أن يلقي بطريرك الكاثوليك كلمة خلال القداس، سيرفع خلالها بحسب بيان للكنيسة الكاثوليكية الصلاة "من أجل عالمنا الذي نعيش فيه، لكي يسكب الله رحمته ونعمته على كل البشريَّة، فيتوقَّف خطر الوباء ويعمَّ الخير والسلام."

وحرصت كافة الكنائس على بث صلوات قداسات العيد على القنوات الفضائية المسيحية والصفحات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل الاجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.