بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس قداس عيد القيامة بالإسكندرية غدا

يترأس البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، القداس الإلهي بمناسبة عيد القيامة المجيد، صباح غدا الأحد في كاتدرائية بشارة العذراء مريم بالمقر البطريركي بالإسكندرية.

وقالت الكنيسة، إنه سيعاون البطريرك في القداس المتروبوليت نيفون مطران بورسعيد، والمتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس والكيل البطريركي في الإسكندرية، والأسقف جرمانوس أسقف تامياثيوس ورئيس دير القديس سابا بالإسكندرية، وعدد من كهنة الإسكندرية.

وستقتصر المشاركة في القداس الإلهي على المطارنة والأساقفة والكهنة فقط، في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.