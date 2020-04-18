بعد إصابة 3 أطباء بكورونا.. بنها الجامعي: نقل حالات الأطفال لـ"الباطنة"

أكد الدكتور عمرو الدخاخني، مدير مستشفي بنها الجامعي للشئون العلاجية، أن الوضع آمن ومستقر داخل المستشفى، وأن العمل يسير بصورة طبيعية، مشيرًا إلى أنه تقرر نقل حالات المرضى من قسم الأطفال بالمستشفى لمكان بديل بمبنى الباطنة، عقب ظهور 3 حالات إصابة بفيروس كورنا المستجد بين أطباء القسم.

وأوضح "الدخاخني"، أنه فور التأكد من إيجابية حالات الأطباء جرى عزلهم وتطهير القسم ،والاطمئنان على المخالطين فيه، كما تم نقل حالات المرضى للمكان البديل، وتطهير المستشفى وتعقيمها بالكامل، مؤكدًا أنه من الصعب حاليًا التوصل لسبب إصابة الاطباء الثلاثة، وكيف انتقلت لهم العدوى.

وأعلن الدكتور طارق عيسوي مدير عام مستشفي بنها الجامعي، تسجيل 3 حالات إيجابية من الأطباء بفيروس كورونا المستجد بأحد الأقسام العلاجية بالمستشفى، وذكر أن الأطباء قد شعروا بتعب وضيق في التنفس وارتفاع فى درجة الحرارة، وبعد إجراء التحاليل اللازمة تبين إيجابية الحالات لفيروس كورونا.

وأشار "عيسوي" الى أنه تم على الفور حصر جميع المخالطين للحالات داخل المستشفى من تمريض وعمال وموظفين، وكذلك الأطباء علي مستوي الأقسام، لإجراء تحاليل واشعة مقطعية لهم للإطمئنان عليهم.