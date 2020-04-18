ميناء دمياط يستقبل 1553 طن حديد

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات، و 6 سفن بضائع عامة، بينما غادره سفينتان حاويتان، و7 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 2015 طن كسب صويا، و4746 طن كوارتز، و12463 طن يوريا، و1920 طن مولاس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 16200 طن ذرة، و7400 طن خردة، و1353 طن حديد، و60 طن عدس، و 1807 أخشاب، و 100 طن زيت طعام، بينما بلغت إجمالى حركة الصادر من الحاويات 447 حاوية مكافئة تشمل فواكة (برتقال وفراولة)، وخضروات (بطاطس وخضار مشكل)، وحاصلات زراعية (بصل وأرز)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات السعودية وسوريا وبريطانيا والصين وألمانيا وهولندا، في حين بلغ عدد الحاويات الواردة 8 حاوية مكافئة، و976 حاوية مكافئة ترانزيت.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 174205 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 105341 طنًا، كما غادر 1673 شاحنة، منها 1085 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 56109 من البضائع العامة.