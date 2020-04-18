السلطات المغربية تمدد حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمدة شهر

مددت السلطات المغربية، حالة الطوارئ الصحية في البلاد، لمدة شهر حتى العشرين من مايو المقبل، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

ووضعت القوات المغربية كل إمكانياتها لدعم المستشفيات العمومية في مواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" والاستعداد لارتفاع عدد المصابين، حسبما أكد مسؤولون في قطاع الصحة العسكرية لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وقال الطبيب الرئيسي بالمستشفى العسكري محمد الخامس في الرباط العقيد المهدي الزوبير، إن القوات المسلحة الملكية ولمواجهة الأزمة، أرسلت فرقا طبية للدعم حتى يتسنى ضمان التكفل الجيد بالمرضى، ولتقييم الوضع، وتحسين التجهيزات، دعما للأطقم العاملة في المستشفيات العمومية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.