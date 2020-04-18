عامل يطعن زوجته بأسوان لخلافات مالية وعائلية

تعدى عامل بمدينة أسوان، اليوم، على زوجته بطعنتين، لخلافات مالية وعائلية.

وبحسب بيان الصادر من مديرية أمن أسوان: "تبلغ لقسم ثان أسوان من الأهالى بوجود سيدة مصابة بناحية الشعبية ــ السيل الريفى ــ دائرة القسم، انتقل على الفور مأمور المركز وضباط البحث تبين أنها تدعى "س. ج" 35 سنة، ومقيمة محل البلاغ، مصابة بجرحين طعنيين بالبطن وكسور متعددة بالجمجمة وكسر بقاع الجمجمة وكسور متعددة بالوجه، وتم نقلها لمستشفى أسوان الجامعى".

وتابع البيان: بسؤال الشاهد الواقعة أقر بقيام زوج المصابة "أ . م" سن 46 عامل ومقيم بذات العنوان، بالتعدي عليها بالضرب، وإحداث إصابتها المشار اليها، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم (سلاح أبيض ــ مطواة و عصا، وبمواجهته أقر بارتكبه الواقعة لوجود خلافات عائلية ومالية بينهما.

تم تحرير محضر شرطي بالواقعة، وأخطرت النيابة التي قررت حبس المتهم أربعة أيام إحتياطيا على ذمة التحقيقات.