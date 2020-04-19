تحويلات العاملين تدعم الدولة في استيعاب الصدمات الدولية

كشف البنك المركزى عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين بـ1.3 مليار دولار، ليصل بذلك إجمالى التحويلات خلال الشهرين إلى 5.2 مليار دولار مقارنة بـ3.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، محققة بذلك معدل نمو سنوى يُقدر بـ 33.6%.

وأوضحت البيانات الأولية أن محصلة التحويلات ارتفعت بنحو 27.8% خلال شهر يناير فقط، مسجلة بذلك 2.6 مليار دولار، مقارنة بـ2.1 مليار دولار خلال يناير 2019، فيما كان معدل النمو فى التحويلات المحصلة عن شهر فبراير أعلى، حيث قُدرت بـ2.6 مليار دولار، مقارنة بـ 1.8 مليار دولار فى شهر فبراير من العام الماضى، محققة بذلك زيادة 40.3%.

وساندت هذه الزيادة التى حققتها تحويلات المصريين بالخارج الاحتياطى الأجنبى بشكل كبير فى الصمود أمام أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث تعدت الاحتياطيات الدولية بنهاية فبراير الـ45 مليار دولار، مكنت الدولة من استيعاب صدمة الأسواق الدولية جراء تداعيات فيروس كورونا خلال شهر مارس، استخدمت خلاله الدولة حوالى 5.4 مليار دولار لتغطية احتياجات السوق المصرية، واستيراد السلع الاستراتيجية، وسداد المديونية الخارجية للدولة.