"مصر" الأسرع نموا في تمويل التجارة وإدارة النقد 2020

أحرز بنك مصر مؤخراً جائزتى الأسرع نمواً فى تمويل التجارة وإدارة النقد 2020 من مجلة «جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو» العالمية، وذلك وفقاً لعدد من المعايير الفنية التى يتم من خلالها تحليل نتائج البنك فى هذا المجال لمعرفة البنك الأسرع نمواً فى كل تصنيف على حدة عن عام 2019.

ويأتى فوز البنك بتلك الجوائز تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة فى مجال قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية، خاصة بعد اقتناصه هذه الجوائز من مجلة «جلوبال بانكينج» للعام الثالث، بجانب حصوله على نحو 23 جائزة ومركزاً متقدماً فى جميع قطاعات الأعمال عن عام 2019.

وانطلاقاً من دوره الرائد فى مجال المسئولية المجتمعية، قام بنك مصر برعاية مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بمبلغ 32.08 مليون جنيه، بهدف دعم مركز القسطرة فى مستشفى مجدى يعقوب الجديد بحدائق أكتوبر، وذلك لتلبية الاحتياج المتزايد على علاج القلب والأوعية الدموية، ودمج العلاج والبحث وتطوير القدرات بطريقه علمية.

ومن المقرر أن يشمل المبنى الجديد المزمع إنشاؤه فى أكتوبر 300 سرير لتلبية الطلب على العلاج (150 للبالغين - 150 للأطفال)، وبالتالى مضاعفة قدرات المستشفى على الخدمة ثلاثة أضعاف لتصل إلى أكثر من 80 ألف مريض سنوياً، كما سيضم المبنى 5 غرف للعمليات و5 معامل للقسطرة، بما فى ذلك غرفة عمليات مزودة بأجهزة أشعة عالية الجودة والتصوير الإشعاعى النووى.

وقال البنك، فى بيان له، إن هذه الرعاية تأتى تأكيداً لدوره الريادى فى مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد أهم المحاور الرئيسية التى يؤمن بها، من خلال «مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع» غير الهادفة للربح، حيث تسهم فى تطوير وتقديم المساعدة للمجتمع المصرى من خلال المشاركة فى العديد من الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الاجتماعى، والعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع فى عدة مجالات كالصحة، والتعليم، والتكافل الاجتماعى والتنمية المجتمعية، مثل مشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر احتياجاً عن طريق المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمساهمة فى خلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان.