إشادة بإجراءات "بنك مصر تلا".. وفض سوق كفر العلوي

في تجربة مميزة استطاع بنك مصر فرع مركز تلا بمحافظة المنوفية، تنظيم صرف الرواتب من ماكينات الصرف الآلي أمام البنك، ودخول العملاء إلى الفرع دون حدوث زحام.

وفرت إدارة الفرع بقيادة أحمد رسلان، عددا كبيرا من الكراسي وجرى نصب كردون لحماية كبار السن من أشعة الشمس.

كما جرى توفير المطهرات الشخصية بإشراف من موظفي البنك، فيما لاقت هذه المبادرة استحسان من جميع أهالي مركز تلا، خاصة بعد تكدس المواطنين أمام فرع البنك أمس.

على صعيد متصل، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بقيادة المحاسب خالد العرفي رئيس المدينة، من فض سوق كفر العلوي التابعة للوحدة المحلية ببمم والتشديد على عدم التجمعات ومنع دخول السوق.