باكستان تمدد تعليق الرحلات الدولية والمحلية منها وإليها لـ30 أبريل

أعلنت باكستان اليوم، تمديد تعليق الرحلات الدولية والمحلية من وإلى باكستان، حتى 30 إبريل الجاري، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكره المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني الباكستاني.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في باكستان ارتفع إلى 7481 شخصا، كما تم تسجيل وفاة 143 حالة بسبب الوباء في البلاد.

وأضافت أنه تم تسجيل 163 إصابة في العاصمة إسلام آباد، بينما في أقاليم البلاد تم تسجيل 2217 حالة في إقليم السند، و3391 حالة في إقليم البنجاب، و1077 حالة في إقليم خيبربختونخوا، و335 حالة في إقليم بلوشستان، في حين تم تسجيل 250 حالة في منطقة جلجت بلتستان، و48 حالة في منطقة آزاد جامو وكشمير (الشطر الخاضع لباكستان من إقليم كشمير)، وتعافى من المرض نحو 1832 مريضا في جميع أنحاء البلاد.