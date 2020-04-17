باكستان: السعودية تؤدي دورا رياديا لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي

أشاد الرئيس الباكستاني عارف علوي، بالدور الريادي الذي تؤديه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، والمكانة الخاصة التي تحظى بها المملكة على مستوى الأمة الإسلامية.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس الباكستاني، اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

"علوي" يشيد بمتانة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين

وفي مستهل اللقاء، أشاد علوي بمتانة العلاقات الأخوية التي تربط جمهورية باكستان بالمملكة العربية السعودية، موضحًا أنها علاقات تضرب جذورها في عمق التاريخ، وتنبع من قيم دينية وثقافية مشتركة.

وأكد علوي، أن باكستان تولي اهتمامًا بالغًا لعلاقاتها مع المملكة، وأنها حريصة على تعزيز وتطوير هذه العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات، مجددًا شكر وتقدير حكومة باكستان وشعبها للمملكة على دعمها لبلاده في كل المحن والأوقات الصعبة.

من جانبه، قال السفير السعودي، إن قيادة المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا لعلاقتها مع باكستان، وأنها حريصة على دعم باكستان وشعبها والوقوف معها لتكون دولة ناجحة ومستقرة.