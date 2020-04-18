الأقصر تواجه تداعيات كورونا باستمرار مبادرة "ضد الغلاء"

أعلن العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، اليوم، استمرار مبادرة "ضد الغلاء - المواطن أولًا"، لتوفير السلع بأسعار مخفضة بالسوق الحضري، لرفع العبء عن كاهل المواطنين البسطاء.

وأضاف "الشريف"، أنه تم تحديد أسعار تنافسية للحوم البلدي ذبح يومي بسعر 85 جنيهًا للكيلو، والأسماك تبدأ بسعر 15 جنيهًا للكيلو، إضافة إلى طرح فراخ طازجة بأسعار مخفضة.

وأشار إلى أنه تم الدفع بكميات كبيرة من السلع بمناسبة عيد القيامة، وقرب شهر رمضان، موضحًا أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي يدشنها مجلس مدينة الأقصر بالتنسيق الكامل مع المحافظة.