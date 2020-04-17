بدء أعمال إصلاح طريق "أسوان - القاهرة" الزراعي بالبياضية جنوب الأقصر

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية، جنوب الأقصر، أعمال إصلاح طريق أسوان- القاهرة الزراعي الواقع بمنطقة كوبري خليل وكوبرى البغدادي، في إطار الخطة الموضوعة لإزالة كل مسببات الحوادث بطرق المدينة.

وتم الدفع بالمعدات لكشط التربة والأسفلت في الطرق لتمهيدها ومن ثم وضع طبقة جديدة عليه، وذلك بالتنسيق مع المنطقة الثامنة للطرق بقنا.

من ناحية أخرى واصلت وحدة النظافة بمجلس المدينة استغلالها لفترة حظر التجوال ومواصلة أعمالها في تنظيف شوارع المدينة ليلًا وذلك ضمن الحملات التي تشنها الوحدة المحلية لتجميل وترقية المظهر الحضاري المعهود للمدينة.