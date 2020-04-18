القومي للبحوث: نعمل على إنتاج لقاح مصري للوقاية من كورونا

قال الدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز القومي للبحوث، إن المركز هو الأكبر في مصر وأفريقيا، والثاني على مستوى الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه يعمل به 4500 باحث، في جميع مجالات العلم.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج "الآن"، عبر شاشة "اكسترا نيوز": "عملنا على مواجهة فيروس كورونا، منذ ظهوره في الصين، وقبل تواجده في مصر، وعملنا في أكثر من محور، الأول هو الوقاية والاجراءات الاحترازية، وأعدنا الطلاب والباحثين من مدينة ووهان الصينية، ونشرنا الوعي في المركز".

وتابع: أن المركز صنع بعض السوائل مثل الجل والمطهرات والصابون، وأقنعة ليست متاحة في الصيدليات، حصل المركز على براءة الاختراع، إذ جرى استخدام مادة بهذه الأقنعة للوقاية من الميكروبات.

وأردف: "هذه المادة يمكن غسلها أكثر من مرة، وتعاقدنا مع مستشفى 57357 لسرطان الأطفال، وتوضع على ملايات الأسرة وتُغسل أكثر من مرة، حيث تكون المادة ثابتة في تصنيع الملاية حتى بعد الغسل، ومن ثم فإنها يمكن أن تستخدم في المستشفيات، المنازل، والفنادق".

وأشار، إلى أن المحور الثاني الذي عمل عليه المركز، هو إنتاج لقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد: "لدينا تجهيزات متقدمة جدا، تضاهي معامل أمريكا وأوروبا، ولدينا طلاب يحصلون على الماجستير والدكتوراه من الخارج ويكتسبون الخبرات، ونعمل على إنتاج لقاح مصري، ونطور بعض الأدوية بواقع 85 دواء".