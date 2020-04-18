الصحة العالمية: لم نوصي باستخدام "أفيجان" على نطاق واسع لعلاج كورونا

قال الدكتور أمجد الخولي استشاري الوبائيات في منظمة الصحة العالمية، إن دواء أفيجان الياباني، توجد به مؤشرات إيجابية لعلاج كورونا، ولكن مبكرا جدا الحكم، إذا كان علاج فعال، ومن ثم ينصح باستخدامه على نطاق واسع، وهو ما زال قيد التجربة، وعدد من الأماكن على مستوى العالم تجربه بالفعل.

وأضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية Dmc، أنه يوجد نتائج إيجابية في أماكن كثيرة، لكن حتى الآن لم توصي منظمة الصحة العالمية، ولا حتى وزارة الصحة اليابانية، باستخدام هذا العلاج على نطاق واسع، وهو ما زال قيد التجربة.

وتابع: نتمنى أن تكون النتائج مبشرة نهائية وسريعة، بوصولها إلى الأسواق على مستوى العالم، مشيرا إلى أن المقارنة بين معدلات الوفاة من الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا لا تصلح، لأن أعداد الوفاة من الإنفلونزا أعلى من كورونا، ولكن كنسبة المرضى هي أقل بشكل كبير جدا، وأن نسبة الوفيات من الإنفلونزا الموسمية، لا تتعدى من 1 إلى 2 من عشرة في المئة من الوفيات في السنة، لكن كورونا وصلنا إلى 4٪ خلال 4 شهور، مؤكدا أنه لا يجب التهاون باتخاذ الإجراءات الإحترازية من كوفيد 19.