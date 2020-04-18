للطالب والمعلم وولي الأمر.. روابط التسجيل على منصة الأبحاث الإلكترونية

استكمالا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، استبدلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الفص الدراسي الثاني لسنوات النقل بمشروعات بحثية يتم تقديمها على المنصة الإلكترونية "Edmodo" التابعة لوزارة التربية والتعليم، وتستعرض "الوطن" الروابط الخاصة بالتسجيل على المنصة، سواء الخاصة بتسجيل المدرسة أو المعلم أو الطالب أو ولي الأمر والخاصة أيضا بالاستعلام عن الأكواد كالتالي:

- تسجيل المدرسة: يقوم مسئول المدرسة بتسجيل المدرسة على المنصة باستخدام البريد الإلكتروني للمدرسة وكلمة السر من هنـــا.

- تسجيل المعلم: يقوم المعلم بالتسجيل على المنصة باستخدام البريد الإكتروني الخاص به والموجود على صحيفة الأحوال من هنـــا.

- تسجيل الطالب: يقوم الطالب بالتسجيل على المنصة بإنشاء الحساب الخاص به على المنصة من هنـــا.

- ولي أمر الطالب: يقوم ولي الأمر بالتسجيل على المنصة الإلكترونية باستخدام البريد الإلكتروني الخاص به من هنـــا.

- الاستعلام عن كود الطالب: يقوم الطالب باستخدام الرقم القومي الخاص به للاستعلام عن الكود المستخدم لتقديم البحث من هنـــا.

- المكتبة الرقمية: قد يلجأ الطالب إلى المكتبة الرقمية خلال إجراء البحث للحصول على المعلومات، ولاستخدامها من هنـــا.

- بنك المعرفة: كما يمكن استخدام بنك المعرفة للحصول على المعلومات التي يتطلبها البحث، وللدخول عليه من هنـــا.

- منصة التواصل بين المعلم والطالب: وخلال تنفيذ البحث الخاص بالطالب يتم التواصل بين المعلم والطالب على المنصة للمناقشة في كيفية إجراء البحث من هنـــا.

- اختبار الصف الأول والثاني الثانوي: يقوم الصف الأول والثاني الثانوي بإجراء اختبارات الفصل الدراسي الثاني من هنـــا.