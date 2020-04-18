رئيس الوزراء العراقي المكلف: المشاورات مع الكتل السياسية مستمرة

قال رئيس الحكومة العراقية المكلف، مصطفى الكاظمي، اليوم، إن مشاوراته مع القوى السياسية مستمرة في أجواء ودية.

وكتب الكاظمي في تغريدة على حسابه في موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نحاول تجاوز المعوقات على أساس الحوار الإيجابي".

وأضاف الكاظمي: "نريد فريقا حكوميا كفؤا ونزيها، يواجه الأزمات، ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأعلن الرئيس العراقي برهم صالح، في وقت سابق من الشهر الجاري، تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة بعد اعتذار عدنان الزرفي، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وقدّم رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، اعتذاره عن تكليفه برئاسة الوزراء، موجّها رسالة إلى الشعب العراقي.

وفي سياق آخر، أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية في العراق، اليوم، حدوث هزة أرضية ضربت مدينة زاخو شمال العراق بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن "المراصد الزلزالية لوزارة النقل العراقية، سجلت مساء اليوم، حدوث هزة أرضية في مدينة زاخو".

وأضافت الهيئة العراقية، أن "الهزة وقعت في مدينة زاخو بمحافظة دهوك وقد بلغت قوتها 2.9 درجة على مقياس ريختر، وقد شعر بها المواطنون في المنطقة".

ودعت الهيئة، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.