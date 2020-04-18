قاسم: أزلنا 160 حالة بناء مخالف على مساحة 18 ألف متر مربع خلال 48 ساعة

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عدد من المخالفات التي عملت وزارة التنمية المحلية، على إزالتها خلال الفترة الأخيرة، منذ بداية إجراءات الدولة لمواجهة أزمة كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة": "تم إزالة 160 حالة بناء مخالف وعشوائي، على مساحة 18 ألف متر مربع، ليبلغ إجمالي الإزالات من هذا النوع، 3527 حالة إزالة بإجمالي 150 ألف متر مربع، وكذلك إزالة الاعتداء على الأراضي الزراعية، وبتبقى ملكيات خاصة، ولكن لم يحصلوا على تراخيص".

وتابع: "تم إزالة 668 حالة بالتعديات على أراضي الدولة بالبناء ويمثلوا فقط 33 فدان أرض زراعية ملكية خاصة، ويصل إجمالي الإزالات إلى 5361 إزالة من هذا النوع بما يعادل 1503 أفدنة".

واستطرد: "دا يؤكد على أن الدولة حريصة كل الحرص على إرجاع هيبة الدولة تاني ومحدش يتخيل إننا نكافح كورونا المستجد ونطهر ونعقم ونكافح في مجالات مختلفة".