التنمية المحلية تتصدى لأول مخالفة بناء بدون ترخيص في مدينة نصر

تصدت وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظة القاهرة، لأول حالة بناء بدون ترخيص على قطعة أرض في حي مدينة نصر أول، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بإيقاف إصدار تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمباني السكنية بمختلف أحياء محافظة القاهرة وذلك لمدة 6 أشهر.

وتمكنت الوزارة في منع استغلال بعض المواطنين لحظر التجوال الذي قررته الحكومة، وحاولوا الشروع في البناء بدون ترخيص.

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تلقت شكوى من أحد المواطنين تفيد قيام بعض الأشخاص بالبناء على قطعة رقم 2 بالمنطقة التاسعة بلوك 19 بمدينة نصر أول.

ووجه "شعراوي"، بسرعة التواصل مع حي شرق مدينة نصر والجهات المعنية بمحافظة القاهرة، حيث توجه رئيس الحي ومهندس إدارة الإسكان ومدير المتابعة والإشغالات إلى القطعة المذكورة.

تبين من المعاينة أن القطعة سابق إصدار ترخيص مباني لها وتم إيقافه بقرار لوجود نزاع قضائي على ملكية الأرض، كما تبين وجود تشوينات من الأسمنت ومواد البناء وحديد التسليح وماكينة خاصة بحفر الأساسات تمهيداً للبدء في عمل خوازيق بالموقع.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن رئيس الحي قام بمصادرة مواد البناء وحديد التسليح والمعدات المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشاد اللواء محمود شعراوي، بسرعة تحرك المسئولين بمحافظة القاهرة لمنع المخالفة في المهد، مشددا على ضرورة استمرار المتابعة من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز لمنع أي مخالفات والتصدي بكل قوة لأي مخالفات والقضاء عليها في المهد.