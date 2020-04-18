الآثار تعلن عن كشف أثري في موقع جبانة الحيوانات والطيور المقدسة بسقارة

بعد 10 ساعات من الترقب في انتظار رفع الستار عن أول كشف أثري أون لاين اعلنت وزارة السياحة والآثار عن كشف أثري في موقع جبانة الحيوانات والطيور المقدسة في منطقة سقارة الاصرية الكشف والذي اعلن عنة من خلال فيلم تسجيلي لوزير الآثار عبارة عن بئر مقاساته حوالى 120×90سم بعمق حوالى ١١ متر، تم العثور به على حجرة دفن فى ارضيتها خمس توابيت حجرية مغلقة، و4 نيشات في جدران الغرفة بها توابيت خشبية ودفنات آدمية تعود للعصر المتأخر.

وفي احدى النيشات تم العثور على تابوت خشبي ضخم بهيئة آدمية وعلية كتابات بالمداد الأصفر وحول التابوت عثر على العديد من القطع الأثرية منها 365 تمثال اوشابتى من الفيانس بعضها عليه كتابات هيروغليفية – مسلة صغيرة من الخشب ارتفاعها حوالى 40 سم مزينه بمناظر والوان من جميع الجهات للالهة ايزيس ونفتيس وحورس - تماثيل خشبية للاله بتاح سوكر اوزير- ثلاث اوانى كانوبية من الفخار لحفظ الأحشاء، بالإضافة الى العديد من القطع الاثرية الاخرى.

وتم رفع جميع القطع الأثرية الصغيرة من البئر لترميمها وإيداعها بمخازن الوزارة.