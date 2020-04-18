الآثار تعلن عن كشف أثري في موقع جبانة الحيوانات والطيور المقدسة بسقارة
09:53 م | السبت 18 أبريل 2020
بعد 10 ساعات من الترقب في انتظار رفع الستار عن أول كشف أثري أون لاين اعلنت وزارة السياحة والآثار عن كشف أثري في موقع جبانة الحيوانات والطيور المقدسة في منطقة سقارة الاصرية الكشف والذي اعلن عنة من خلال فيلم تسجيلي لوزير الآثار عبارة عن بئر مقاساته حوالى 120×90سم بعمق حوالى ١١ متر، تم العثور به على حجرة دفن فى ارضيتها خمس توابيت حجرية مغلقة، و4 نيشات في جدران الغرفة بها توابيت خشبية ودفنات آدمية تعود للعصر المتأخر.
وفي احدى النيشات تم العثور على تابوت خشبي ضخم بهيئة آدمية وعلية كتابات بالمداد الأصفر وحول التابوت عثر على العديد من القطع الأثرية منها 365 تمثال اوشابتى من الفيانس بعضها عليه كتابات هيروغليفية – مسلة صغيرة من الخشب ارتفاعها حوالى 40 سم مزينه بمناظر والوان من جميع الجهات للالهة ايزيس ونفتيس وحورس - تماثيل خشبية للاله بتاح سوكر اوزير- ثلاث اوانى كانوبية من الفخار لحفظ الأحشاء، بالإضافة الى العديد من القطع الاثرية الاخرى.
وتم رفع جميع القطع الأثرية الصغيرة من البئر لترميمها وإيداعها بمخازن الوزارة.