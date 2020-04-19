متعافون من كورونا بقها يشكرون الطاقم الطبي.. وحتاتة: "إن شاء الله متجوش تاني"

أعرب عدد من المتعافين من فيروس كورونا، والذين غادروا مستشفى العزل بقا بعد تماثلهم للشفاء وسلبية العينات مرتين متتالين وعددهم 10 بينهم طفل عن فرحتهم بإتمام الشفاء والخروج لأسرهم .

ووجه المتعافون الشكر للطاقم الطبي بالمستشفى لرعايتهم لكل المرضى ومعاملتهم كأسرة وتقديم كل وسائل الرعاية والاهتمام.

قال عبدالله صلاح، أحد المتعافين إن ما شاهدناه من الفريق الطبي بالمستشفى يعد رمزا للرحمة فهم لم يقدموا العلاج الطبي فقط وإنما علاج نفسي كان له بالغ الأثر في تحسن حالتي وحالات المرضى الآخرين.

وقالت ليالي مصطفى إحدى المتعافيات: "تعافينا بفضل الله وفضل الأطباء"، فيما قالت الدكتورة سعاد حتاتة رئيس الفريق الطبي بالمستشفى إن ما يفعله الأطباء وفريق التمريض وكل العاملين في المنظومة هو واجبهم تجاه الأمة في تلك المرحلة الحرجة وودعت المتعافيات "إن شاء الله متجوش هنا تاني".

كان مستشفى قها المركزي بمحافظة القليوبية قد أعلن شفاء 10 حالات كانت مصابة بفيروس كورونا وتعافيهم ليغادرون المستشفى أمس السبت بعد التأكد من سلبية عيناتهم ليرتفع عدد الحالات التي غادرت المستشفى إلى 75 حالة على مدار الأيام الماضية.