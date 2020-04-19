الثلاثاء.. البرلمان يناقش قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته العامة، الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وينظم مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أليات جديدة للدولة، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية لمحاربة الفقر، والحد من البطالة، وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة، ودفعا للنمو الاقتصادى المستدام، باعتبار أن التنمية الاقتصادية، هى الركيزة الأساسية التى يعتمد عليها استقرار البلاد، والارتقاء بالمستوى الاقتصادى، وبما ينعكس أثره بالإيجاب، فى الحد من انتشار ظاهرتي التطرف والإرهاب.

أكد التقرير البرلماني، حول مشروع القانون، اهتمام الدولة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لما يوفره من قوة رئيسية، دافعة للنمو الاقتصادى المستدام، والمساهمة بشكل كبير، فى تنوع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى، وخفض معدلات الفقر وتعزيز الاستقرار المجتمعي، لا سيما وأن هذا القطاع، يوفر سبل المعيشة للشريحة الأكبر من السكان، فى كل من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء، وفي إطار ما جسدته إرادة الدولة، نحو تحقيق ذلك الهدف.

وأشار التقرير، إلى أنه كان لزاما على الدولة، إجراء تدخل تشريعي، يكفل وضع منظومة متكاملة، تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات، بما يتضمنه من مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، للارتقاء بالمستوى الاقتصادي، لبعض الفئات المستهدفة، ولتوسيع منظومة العمل الحر وريادة الأعمال، وكذلك التنسيق بين جميع الجهات المعنية بهذا القطاع.

يذكر أن هذه الجلسة، تعد استئنافا لنشاط البرلمان، فى دور الانعقاد الخامس، بعد تعليق غالبية أعماله، لأكثر من 30 يوم، بسبب مستجدات فيروس كورونا.